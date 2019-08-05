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05.08.2019 05:15
Рубрика: В мире

В Египте впервые за 100 лет отреставрируют саркофаг Тутанхамона

Текст: Андрей Васильев
Саркофаг знаменитого юного фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад и умершего в 18-летнем возрасте, начали реставрировать впервые с 1922 года. Именно тогда его практически не тронутая гробница KV62 в Долине Царей, обнаруженная Говардом Картером, стала сенсацией, произвела фурор в научном мире и вызвала колоссальный интерес к истории Древнего Египта.
Реставрация саркофага Тутанхамона, Каир, Египет, август 2019 г. Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo Реставрация саркофага Тутанхамона, Каир, Египет, август 2019 г. Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo
Реставрация саркофага Тутанхамона, Каир, Египет, август 2019 г. Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo

Этот саркофаг, который за многие годы сильно пострадал от влажности, поскольку находился в открытой гробнице без консервации, в начале июля был перевезен из гробницы Тутанхамона в долине Царей в Луксоре и был доставлен в Каир. Как отмечает Los Angeles Times со ссылкой на западных археологов, саркофаг находится в "очень плохом состоянии" и давно нуждался в реставрации. У него появилось большое количество трещин в позолоте.

Фото: Nozomi Kawai / Kanazawa University / Ahram Online
Обнародованы итоги рентгеновского анализа колесницы Тутанхамона

О начале реставрации позолоченного деревянного саркофага фараона сообщило в Facebook министерство по делам памятников древности Египта, пригласив журналистов в мастерские нового Египетского музея у пирамид Гизы. Репортерам показали, как идет процесс реставрации. По словам министра по делам памятников древности Египта Халеда аль-Аннани, она продлится около восьми месяцев.

После проведения реставрационных работ этот третий саркофаг Тутанхамона будет выставлен в Египетском музее вместе с сокровищами из гробницы рядом с двумя другими саркофагами. А в целом в ближайшие годы в музее стоимостью более миллиарда долларов будут размещены и отреставрированы некоторые из самых ценных реликвий Египта.

Фото: iStock
Доказано внеземное происхождение амулета Тутанхамона

Между тем

В конце июля позолоченная скульптура головы фараона Тутанхамона в натуральную величину была продана на аукционе Christie's за шесть миллионов долларов. Как сообщает The Daily Beast, продажа головы была удивительной не только потому, что предмет был продан за такие большие деньги, но и потому, что он находился в центре судебного иска, скандала и потенциального дипломатического спора. Нет никаких доказательств того, что эта статуя самого знаменитого египетского фараона законно покинула Египет, и многие считают, что этот предмет был украден в свое время. Тем не менее, несмотря на протесты египетского посольства в Лондоне, Christie's выставил скульптуру на продажу и позволил как продавцу, так и покупателю остаться анонимными.

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