ВИЧ-инфицированные могут остаться без лекарства

Возможно, Минздраву придется пересмотреть условия закупки препаратов для лечения ВИЧ, увеличив стартовую цену на торгах. А для бесперебойного обеспечения пациентов терапией необходимо также создать резервный фонд лекарств, чтобы при нехватке в том или ином регионе иметь возможность быстро покрыть дефицит. Такую точку зрения высказал сегодня руководитель Федерального НМЦ по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН, эксперт ОНФ Вадим Покровский.

Речь идет о том, что торги на закупку лавимудина - одного из базовых препаратов для ВИЧ-инфицированных - в третий раз были объявлены несостоявшимися. Эксперты отмечают, что поставщики не вышли на торги из-за низких цен, установленных Минздравом. В ОНФ в то же время отмечают, что необходимо проверить, нет ли тут сговора со стороны фармрынка.

Времени для такого расследования немного: в ряде регионов запасы препарата на исходе, но надо учесть, что прерывать терапию нельзя.

Препарат ламивудин - старый, но проверенный, он входит как третий компонент в большинство комбинаций , применяемых для антиретровирусной терапии. При этом наличие всех трех компонентов крайне важно, потому что два препарата могут действовать недостаточно эффективно и к ним может развиться устойчивость вируса, подчеркнул академик Покровский.

Он напомнил, что недавно проблемой занялись на самом высоком уровне: премьер Дмитрий Медведев разрешил перераспределять препараты между регионами, если они закупаются на федеральные деньги. "Но и здесь время работает против нас. Ведь в регионах, передавших ламивудин, тоже увеличиваются риски остаться без лекарств в случае задержки", - отметил эксперт и уточнил, что на случай таких непредвиденных ситуаций было бы разумно создать федеральный резерв препаратов и при нехватке передавать их в те или иные регионы.

Стоит отметить, что проведение антиретровирусной терапии не только позволяет держать под контролем состояние пациентов с ВИЧ, дает им возможность жить обычной жизнью и продлевает ее продолжительность на много лет. Это нужно еще и для сдерживания распространения инфекции.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, за три года количество российских регионов с высоким уровнем зараженных ВИЧ в России увеличилось почти в 1,5 раза. Общее число носителей опасного вируса составляет почти 900 тысяч человек. При этом 70 процентов вновь выявленных инфицированных - это экономически активные люди в возрасте 30-50 лет, то есть угроза распространения инфекции давно уже вышла за пределы маргинальных групп.