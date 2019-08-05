Во Вьетнаме шторм "Вифа" унес жизни пяти человек

Обрушившийся в пятницу на северные и центральные провинции Вьетнама шторм "Вифа" вызвал наводнения, оползни и камнепады. Жертвами стихии стали пять человек, еще 14 пропали без вести.

По данным онлайн-издания VnExpress, сильнее всего пострадала провинция Тханьхоа в центре страны, где погибли три человека и еще 13 числятся пропавшими без вести.

Дожди и наводнения повредили 250 домов в Тханьхоа и северо-восточной провинции Лангшон. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Власти пытаются поддерживать связь с удаленными и изолированными из-за непогоды районами, пишет РИА Новости.

По данным синоптиков, в понедельник дождь продолжится в Тханьхоа и соседней провинции Нгеан, а затем постепенно прекратится. Ежегодно во время сезона муссонов с июля по октябрь во Вьетнаме может быть до 10 тропических штормов. Прогнозируется, что в этом году их будет четыре.