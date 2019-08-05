Войска КНР участвуют в Армейских международных играх

С приветствием к участникам и гостям обратился президент России Владимир Путин. "Соревнования военных профессионалов из разных стран мира, - сказал он, - уже стали замечательной традицией, зрелищным, ярким праздником и не только красоты и мощи современной техники, но и доверия и дружбы людей, в чьих руках она находится". Формат Игр, заявил В. Путин, вносит немалый вклад в развитие международного сотрудничества, в укрепление конструктивных партнерских связей в интересах обеспечения безопасности участвующих стран, Евразийского континента и всего мира, коллективного ответа на реальные, а не вымышленные угрозы стабильности на планете.

Армейские международные игры - военные соревнования между боевыми подразделениями из разных стран, инициированные Министерством обороны России. В этом году сухопутные войска Китая примут участие в четырех конкурсах, которые пройдут на полигоне Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР: "Суворовский натиск" для мотострелковых подразделений, "Чистое небо" для подразделений противовоздушной обороны, "Мастер-оружейник" для инженеров-артиллеристов и "Безопасная среда" в деле радиационной, химической и биологической защиты.

Сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы Китая будут задействованы в 11 состязаниях в пяти странах - России, Казахстане, Беларуси, Индии и Иране. Кроме того, части сухопутной армии Китая станут наблюдателем двух состязаний в Казахстане и Монголии.