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05.08.2019 15:10
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Войска КНР участвуют в Армейских международных играх

Армейские международные игры (АРМИ), как известно, открылись 3 августа церемонией в подмосковном парке "Патриот". Игры продлятся до 17 августа и пройдут в десяти странах: России, Китае, Казахстане, Беларуси, Иране, Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане. В программе - 32 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке; участвуют 223 команды более чем из 30 стран - всего свыше 5000 военнослужащих, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Церемония открытия игр прошла в подмосковном парке "Патриот". Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая. Церемония открытия игр прошла в подмосковном парке "Патриот". Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Церемония открытия игр прошла в подмосковном парке "Патриот". Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

С приветствием к участникам и гостям обратился президент России Владимир Путин. "Соревнования военных профессионалов из разных стран мира, - сказал он, - уже стали замечательной традицией, зрелищным, ярким праздником и не только красоты и мощи современной техники, но и доверия и дружбы людей, в чьих руках она находится". Формат Игр, заявил В. Путин, вносит немалый вклад в развитие международного сотрудничества, в укрепление конструктивных партнерских связей в интересах обеспечения безопасности участвующих стран, Евразийского континента и всего мира, коллективного ответа на реальные, а не вымышленные угрозы стабильности на планете.

Армейские международные игры - военные соревнования между боевыми подразделениями из разных стран, инициированные Министерством обороны России. В этом году сухопутные войска Китая примут участие в четырех конкурсах, которые пройдут на полигоне Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР: "Суворовский натиск" для мотострелковых подразделений, "Чистое небо" для подразделений противовоздушной обороны, "Мастер-оружейник" для инженеров-артиллеристов и "Безопасная среда" в деле радиационной, химической и биологической защиты.

Сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы Китая будут задействованы в 11 состязаниях в пяти странах - России, Казахстане, Беларуси, Индии и Иране. Кроме того, части сухопутной армии Китая станут наблюдателем двух состязаний в Казахстане и Монголии.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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