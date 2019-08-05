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05.08.2019 18:00
Проект: Пресс-релизы

Встречайте! Индия в Москве

С 9 по 11 августа в парке "Сокольники" уже в шестой раз пройдет масштабный Фестиваль Дружбы "День Индии", организатором которого является Индийский национальный культурный центр "Сита".

Событие приурочено к празднованию Дня Независимости Индии и 150-летию Махатмы Ганди.

Программа Фестиваля обещает максимум активностей, рассчитана для всех возрастов и объединяет все самое лучшее, что может показать далекая и загадочная Индия.

На пяти эстрадных площадках парка "Сокольники" выступят более 400 артистов.

Гостей ждут зажигательные индийские танцы, яркие костюмы, узнаваемые мотивы, шоу барабанщиков и акробатов.

Более 150 компаний привезут разнообразные товары из Индии - натуральную аюрведическую косметику, масла, благовония, средства для здоровья, кашемировые и шелковые шали и палантины, сумки с затейливой вышивкой, оригинальные украшения в стиле этно, камни и серебро, одежду и традиционные туники.

30 лучших ресторанов Москвы приготовят блюда индийской кухни.

А гурманы, несомненно, оценят дегустацию манго, которая также состоится на празднике.

Дети и родители смогут ближе познакомиться с культурными и семейными ценностями Индии, попробовать себя в практиках йоги и пения мантр, получат новые знания в области аюрведы и принять участие в шахматном турнире.

Сегодня "День Индии" - один из самых грандиозных фестивалей в Москве. По словам организатора праздника, президента Индийского национального культурного центра "Сита", Сэмми Котвани, фестиваль способствует укреплению культурного и экономического сотрудничества между Россией и Индией. "Приобщаясь к культурно-нравственным ценностям, наши гости не только видят, но и понимают, чувствуют, что мы такие же, что наши страны много лет дружат и сотрудничают не случайно. И именно поэтому мы с большим удовольствием будем продолжать эту славную традицию - дружить, работать и отдыхать вместе!".

Информация и расписание на сайте.

Вход свободный!

Фестиваль дружбы "День Индии" в Сокольниках проводится при поддержке Посольства Индии в России и Министерства культуры Российской Федерации.

Организатор - Индийский национальный культурный центр "Сита"

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Пресс-релиз предоставлен Индийским национальным культурным центром "Сита".

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