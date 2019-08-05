За один день КПП Хуньчунь пересекло более 5 тысяч туристов

КПП Хуньчунь расположен в провинции Цзилинь на границе Китая, КНДР и России. Замглавы управления по делам туризма города Хуньчунь Лю Чэнхуа сообщил, что в последние годы туристическое ведомство города работало над развитием туристических продуктов, касающихся России, непрерывно усиливало туристическое сотрудничество с Россией и достигло в этой области значительных результатов.

Лю Чэнхуа отметил, что по мере усиления сотрудничества в области туризма между Китаем и Россией у многих россиян возникло желание поехать в город Хуньчунь на экскурсию, а китайцы хотят путешествовать по России. Туристическое ведомство города Хуньчунь будет расширять китайско-российский туристический рынок, разработает больше новых туристических маршрутов, чтобы удовлетворить спрос туристов двух стран.