Загадочная болезнь мальчика поставила врачей в тупик

В Великобритании 16-летнему подростку Валентино Эродоту, который перестал самостоятельно ходить еще в январе прошлого года, не могут поставить диагноз.

Как передают зарубежные СМИ, в январе 2018 года мальчик вернулся из школы с жалобами на жжение и боли в груди. Через некоторое время у него появились проблемы с координацией и передвижением. Так Эродоту оказался в инвалидной коляске, и уже в феврале был переведен на домашнее обучение.

Более года мальчика лечили от нескольких заболеваний. Сначала от гастрита и синдрома хронической усталости, потом и вовсе от болезни Лайма и редкого аутоиммунного заболевания - глютеновой атаксии.

Между тем, анализ крови Валентино и томография никаких вопросов у специалистов не вызвали. Сейчас планируется проведение генетического тестирования.

Сообщается, что за полтора года родители подростка потратили на диагностику и лечение от разных недугов 35 тысяч фунтов стерлингов - около трех миллионов рублей. Однако пока распознать загадочное заболевание не удалось.