Актриса сериала "Новичок" обвинила коллег в расизме и домогательствах

34-летняя темнокожая актриса Эфтон Уильямсон не появится во втором сезоне сериала, благодаря которому и получила настоящую известность. Речь идет о полицейской драмедии от канала АВС с Нэйтаном Филлионом ("Светлячок") "Новичок" (The Rooke). В котором Эфтор сыграла главную женскую роль - Талии Бишоп.

О причинах, подтолкнувших ее к этому шагу, Уильямсом рассказала в своем Instagram. Проблема - в травле и домогательствах, которым она подвергалась от коллег на съемочной площадке шоу.

В частности, Эфтон обвинила визажиста в расизме, а также в попытке изнасиловать ее на вечеринке. Плюс актриса утверждает, что ее домогался один из приглашенных актеров сериала. Тогда как продюсер "Новичка" откровенно и "неприкрыто" травил бедняжку.

Эфтон уточнила, что жаловалась на беспредел и невозможность нормально работать "наверх" - руководству канала, но оттуда толком не прореагировали. Предложив пока продолжать сниматься, а они уж в процессе разберутся.

По словам Уильямсон, предложение прозвучало на кулуарной встрече ее и представителя профсоюза с создателями сериала - продюсерами и шоураннером. И как только они это сказали, она "просто встала и ушла".

Меж тем в ABC заверили, что по факту проводится проверка, начатая в конце июня. Поскольку в компании крайне серьезно относятся к такого рода обвинениям.

И визажиста, кстати, уволили. Но, как негодует актриса, не за расизм, а только после выдвинутых обвинений в домогательствах.

Эфтон Уильямсон родилась в 1985-м в Огайо. Сниматься начала в 2010-м: "Хорошая жена", "Отверженная", "Голубая кровь", "Оттенки синего", "Черный список". "Одаренный", "Родина", "Элементарно", "Нэшвилл", "Банши".

"Новобранец" выходит с осени прошлого года и рассказывает о самом пожилом новобранце полицейского департамента Лос-Анджелеса, в сорок лет решившем осуществить мечту всей жизни и стать копом.