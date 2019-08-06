Бразильские нейрохирурги провели операцию под аккомпанемент пациента

В больнице города Дивинополис штата Минас-Жерайс, на востоке Бразилии, врачи провели уникальную операцию. Нейрохирурги удалили злокачественную опухоль головного мозга пациенту, который на протяжении почти всей операции оставался в сознании и даже играл на электронном пианино.

У музыканта Аиртона Алвеса Родригеса шесть лет назад был обнаружен рак. Три года врачи пытались побороть недуг, не прибегая к хирургическому вмешательству, но в итоге провели операцию и удалили злокачественную опухоль. Однако болезнь вернулась. Опухоль была обнаружена уже в другой области головного мозга, которая отвечает за координацию движений. Со временем она начала сказываться на мелкой моторике и мешать Аиртону играть на фортепиано.

По итогам всесторонних исследований нейрохирург Талес Мораис попросил Аиртона, чтобы он поиграл на пианино во время операции. Это должно было помочь врачам более точно отслеживать свои действия в ходе хирургического вмешательства и определить участки мозга вокруг опухоли, которые отвечают за координацию движений. Так и сделали.

На видео, опубликованном на странице больницы в Youtube, видно, как в самый разгар сложной операции музыкант перебирает пальцами, пытаясь играть на электронном инструменте, и даже подпевает.

В настоящее время Аиртон идет на поправку, но пока продолжает оставаться под наблюдением специалистов. Врачи уверены, что проведенная операция позволит ему быстро восстановиться и уже в скором времени вернуться к любимому инструменту.