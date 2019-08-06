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06.08.2019 05:26
Рубрика: В мире

Бразильские нейрохирурги провели операцию под аккомпанемент пациента

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

В больнице города Дивинополис штата Минас-Жерайс, на востоке Бразилии, врачи провели уникальную операцию. Нейрохирурги удалили злокачественную опухоль головного мозга пациенту, который на протяжении почти всей операции оставался в сознании и даже играл на электронном пианино.

У музыканта Аиртона Алвеса Родригеса шесть лет назад был обнаружен рак. Три года врачи пытались побороть недуг, не прибегая к хирургическому вмешательству, но в итоге провели операцию и удалили злокачественную опухоль. Однако болезнь вернулась. Опухоль была обнаружена уже в другой области головного мозга, которая отвечает за координацию движений. Со временем она начала сказываться на мелкой моторике и мешать Аиртону играть на фортепиано.

Фото: iStock
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По итогам всесторонних исследований нейрохирург Талес Мораис попросил Аиртона, чтобы он поиграл на пианино во время операции. Это должно было помочь врачам более точно отслеживать свои действия в ходе хирургического вмешательства и определить участки мозга вокруг опухоли, которые отвечают за координацию движений. Так и сделали.

На видео, опубликованном на странице больницы в Youtube, видно, как в самый разгар сложной операции музыкант перебирает пальцами, пытаясь играть на электронном инструменте, и даже подпевает.

В настоящее время Аиртон идет на поправку, но пока продолжает оставаться под наблюдением специалистов. Врачи уверены, что проведенная операция позволит ему быстро восстановиться и уже в скором времени вернуться к любимому инструменту.

В мире Южная Америка Бразилия
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