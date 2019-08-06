Европейская безопасность станет главной темой "Минского диалога"

Одной из первых экспертных площадок, на которой будет обсуждаться региональная безопасность в условиях после распада ДРСМД , станет форум "Минского диалога", сообщил директор Совета по международным отношениям форума Евгений Прейгерман. Дискуссия на тему "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" пройдет в белорусской столице 7-8 октября.

Поясняя выбор заявленной темы, эксперт дал понять, что ее не стоит считать "чрезмерно драматизированной", ибо такова, по его словам, ситуация, в которой оказалась многие мировые державы. И она "продолжает становиться все более драматичной, потому что в пятницу произошло исторической событие со знаком минус: распался еще один столп стратегической стабильности - договор по ДРСМД - и Европа оказывается в самом центре неизбежной гонки вооружений".

"Милитаризация в условиях, когда отсутствует диалог, разрушены каналы коммуникации между основными игроками, распад системы стратегической стабильности - это прямая дорога, к сожалению, к повышенным военно-политическим рискам", - констатировал Прейгерман, уточняет БЕЛТА.

В этой связи он обратил внимание на тот факт, что у Минска не только академический интерес к проведению подобных форумов, но и разумно практический. "Мы хотим подчеркнуть, что для стран Восточной Европы, которые географически и геополитически находятся между исторически конфликтующими центрами геополитического притяжения, есть иной путь", - сказал организатор форума. На минской площадке, отметил он, заинтересованные стороны смогут открыто дискутировать о настоящем и будущем европейской безопасности и искать взаимоприемлемые стандарты безопасности для всех.

На форуме речь пойдет о стратегической стабильности и контроле над вооружениями, пропаганде, контрпропаганде и базовых стандартах журналистики на фоне информационных войн. Эксперты обсудят итоги первого десятилетия "Восточного партнерства", потенциал инициативы "Пояс и путь", перспективы развития Евразийского экономического союза.

Мероприятие соберет высокопоставленных официальных лиц и ведущих экспертов из России, СНГ, США, ЕС, Китая и Центральной Азии. "Это достаточно уникальный состав с точки зрения геополитического баланса", - отмечают организаторы. Участниками мероприятия станут официальные лица и бывшие политики, имеющие опыт работы на международной арене, академические эксперты.

Среди тех, кто уже подтвердил участие в форуме, - бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. В дискуссии, которая будет посвящена периоду разрядки международной напряженности и затронет деятельность известного министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, примет участие директор Института Европы РАН Алексей Громыко.

"Минский диалог", как уже сообщалось, начал свою работу в качестве экспертной инициативы четыре года назад. Его миссия - предоставлять открытую площадку без геополитических разделительных линий для исследований и дискуссий о международных отношениях и безопасности.