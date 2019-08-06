Госслужащим попросили увеличить размер командировочных

Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Соответствующее обращение, как сообщает агентство ТАСС, он направил в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Сегодня госслужащие, находясь в служебных командировках в России, могут рассчитывать на так называемые суточные (возмещение расходов при нахождении в служебной командировке) в размере 100 рублей в день.

Эта норма не менялась с 2002 года. Компенсация расходов для найма жилья во время служебной командировки составляет до 550 рублей в сутки. А если нет подтверждающих документов из гостиницы - то только 12 рублей.

Проезд госслужащим к месту командировки оплачивается полностью, но бизнес-класс в самолете только за свои деньги. При использовании самолета в качестве средства передвижения компенсируется только стоимость билетов экономического класса.