Постановление правительства Республики Хакасия от 06 августа 2019 года № 385 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Хакасия за II квартал 2019 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (с последующими изменениями), Законом Республики Хакасия от 09.11.2004 № 79 "О прожиточном минимуме в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Хакасия за II квартал 2019 года в расчете на душу населения - 11139 рублей, для трудоспособного населения - 11752 рубля, пенсионеров - 8957 рублей, детей - 11705 рублей.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов

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