Инфраструктура США "уничтожила" 9,7 млн гектаров диких мест за 16 лет

США за 16 лет "потеряли" более 9,7 миллиона гектаров нетронутой цивилизацией земли, говорится в отчете Центра американского прогресса (Center for American Progress). "Очеловечение" такой обширной территории, которая по площади слегка превышает Венгрию, ставит под угрозу экологию страны, и в особенности - ее устойчивость перед лесными пожарами, загрязнением воздуха и питьевой воды.

По словам экспертов, с 2001 по 2017 гг. каждые 30 секунд в стране под каток стремительного развития инфраструктуры попадало "одно футбольное поле" диких земель. В основном "завоевателями" территорий, где едва ли ступала нога американца, становятся разрастающиеся города, добыча полезных ископаемых, энергетические станции, новые дороги, фермы и прочая сельскохозяйственная деятельность.

Большая часть "потерянных" территорий приходится на южный и среднезападный регионы США. Если подобные темпы развития инфраструктуры останутся неизменными, то к 2050 году в стране просто-напросто исчезнут почти 20 миллионов гектаров лесов, водно-болотных угодий и прочих диких мест. По площади это чуть меньше территории Белоруссии.