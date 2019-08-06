Касаткина обыграла Кербер в Торонто

Россиянка Дарья Касаткина в стартовом матче турнира в Торонто переиграла Ангелик Кербер из Германии.

Сильнейшая на данный момент теннисистка России Дарья Касаткина в стартовом матче крупного турнира в Монреале с призовым фондом 2,83 миллиона долларов встречалась с немкой Ангелик Кербер.

Первый сет для россиянки сложился крайне неудачно. У Касаткиной не получалось практически ничего и как результат поражение 0:6. Россиянка сумела переломить ход встречи. Второй и третий сет были выиграны со счетом 6:2, 6:4.

На счету Касаткиной два эйса, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 10. Кербер два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11.

Соперницей Касаткиной во втором раунде станет победительница в матче между канадскими теннисистками Эжени Бушар и Бьянкой Андрееску.