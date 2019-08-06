Композитора "Симпсонов" уволили "за старость". Он будет судиться

Немаловажный 78-летний американский кино- и телекомпозитор Альф Клаузен намерен судиться с компаний Fox (с недавних пор принадлежащей, напомним, корпорации Disney), обвиняя вотчину "Симпсонов" в дискриминации по возрасту и ввиду его инвалидности.

Клаузена, за 27 лет написавшего музыку к без малого шести сотням эпизодов шоу, уволили на 29-м сезоне сериала. Композитор считает, что из-за его почтенного возраста. Но на студии утверждали, что возраст тут ни при чем, и создатели просто хотели решительно поменять, освежив, музыкальную "упаковку" "Симпсонов". На предмет чего обратились к компании Ханса Циммера Bleeding Fingers Music.

Иск, направленный Альфом Клаузеном в Верховный суд Лос-Анджелеса в понедельник, с формулировкой "неправомерное увольнение", был подан почти через два года после того, как стало известно о выбывании музыканта из команды шоу, транслирует USA Today.

Официального комментария Fox изданию получить пока не удалось.

Клаузен начал карьеру в 1969-м. На его счету работа на фильмах и сериалах "Альф", "Детективное агентство "Лунный свет", "Ох уж эта наука", "Голый пистолет", "Аэроплан", "Всплеск", "Последний звездный боец".

31-й сезон "Симпсонов" стартует 29 сентябре. Шоу уже продлено на 32-й.