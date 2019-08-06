"Локомотив" лишился Эдера на три недели

Нападающий московского "Локомотива Эдер был прооперирован после перелома пястной кости и выбыл из строя на три недели.

В среду португалец будет выписан из больницы, после чего он начнет реабилитацию. Как сообщает сайт "Локомотива", игрок через неделю начнет тренироваться в специальном ортезе, а возвращение на поле может произойти в конце августа.

Повреждение Дмитрия Живоглядова в матче против ЦСКА оказалось не слишком серьезным. Футболист уже приступил к тренировкам.

В пятом туре РПЛ 11 августа "Локомотив" принимает "Урал".