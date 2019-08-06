Власть
06.08.2019 16:43

МВД России и Беларуси будут обмениваться информацией в электронном виде

МВД России и Беларуси будут обмениваться информацией в электронном виде. Вступившее в силу соглашение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Согласно документу, МВД двух стран смогут обмениваться в электронном виде информацией, в том числе персональными данными, предоставлять второй стороне доступ к информационным системам.

"Стороны используют информацию исключительно в служебных целях и не передают ее третьей стороне без предварительного письменного согласия компетентного органа государства стороны, предоставившего информацию", - говорится в документе.

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