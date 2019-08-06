Немецкий автобан залило пивом

Сотни ящиков пива выпали из грузовика на автобане на юго-западе Германии. В результате разбилось около 10 тысяч бутылок пенного напитка общей стоимостью примерно 12 тысяч евро.

Как сообщает Deutsche Welle, инцидент произошел в минувшую пятницу недалеко от городка Хиршберг в 19.30 по местному времени. По данным немецкой полиции, водитель грузовика пытался съехать с шоссе, и во время поворота ящики с пивом стали вываливаться из боковины прицепа, автомобиль завалило на бок. Судя по всему, груз не был должным образом закреплен.

В общей сложности грузовик перевозил 1280 ящиков пива, около 40 процентов из них оказались на земле. Ущерб самому автомобилю оценивается в 30 тысяч евро.

Устранением последствий аварии занимались 29 пожарных-добровольцев, чтобы справиться с последствиями и расчистить дорогу им потребовалось шесть часов. Сейчас полиция проводит расследование в отношении водителя, который не смог обеспечить безопасность перевозки ценного груза.