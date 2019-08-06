Постановление правительства Орловской области от 2 августа 2019 года № 434 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Орловской области за II квартал 2019 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и на основании Закона Орловской области от 13 апреля 2013 года № 1477-ОЗ "О потребительской корзине в Орловской области" Правительство Орловской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Орловской области за II квартал 2019 года на душу населения в размере 10 362 рубля, для трудоспособного населения - 11 124 рубля, для пенсионеров - 8606 рублей, для детей - 10 316 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Орловская правда".

Председатель Правительства Орловской области А.Е.Клычков

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