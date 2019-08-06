Пять человек погибли при пожаре в многоквартирном доме в Индии

Пять человек погибли и еще 11 пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Нью-Дели. Спасти удалось не менее 20 жителей.

Пять человек находятся в реанимации, еще один пострадавший сейчас в педиатрическом отделении интенсивной терапии. Об этом агентству ANI рассказал главный врач больницы Holy Family.

Пожар вспыхнул в понедельник поздно вечером в районе Закер Нагар.

Добавим, что 16 июля в индийском городе Мумбаи обрушился четырехэтажный жилой дом, в результате чего погибли 12 человек. Причиной обвала мог стать возраст дома: от 90 до 100 лет.