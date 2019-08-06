В США рассылавший бомбы американец приговорен к 20 годам тюрьмы

В понедельник суд в Нью-Йорке вынес приговор Цезарю Сейоку, который отправлял по почте самодельные взрывные устройства оппонентам президента США Дональда Трампа. Признавшему вину американцу назначено 20 лет тюремного заключения.

По данным телеканала ABC, во время выступления в зале суда Сейок заявил, что не хотел никому причинить вреда. Он заверил, что бомбы, которые он рассылал в октябре 2018 года, были сконструированы таким образом, что не должны были взорваться. Однако подсудимый он не исключил, что это могло произойти случайно, пишет ТАСС.

По данным властей, Сейок отправил по почте более десятка самодельных бомб политикам, чиновникам, представителям финансового мира и творческих кругов, которые в разное время критиковали действующего президента. В число адресатов входили экс-президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро. Ни одна из посылок не взорвалась.

Задержанный обвинялся по 30 пунктам, включая множество эпизодов использования оружия массового уничтожения, а также транспортировку взрывных устройств из одного штата в другой. Ранее сообщалось, что Сейоку может грозить до 58 лет тюрьмы.