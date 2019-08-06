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06.08.2019 08:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

До +19 градусов сегодня потеплеет в столице

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Влиять сегодня на погоду за окном будет антициклон, поэтому воздух, несмотря на облачность, сможет немного согреться. Такой прогноз сделали в Метеобюро Москвы и области.
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Синоптики предполагают, что сегодня дождь возможен кратковременный, временами сильный. Небо чаще будет затянуто облаками, но временами сможет проглядывать солнце. Атмосферное давление сохранится ниже нормы 742 мм рт ст. Ветер в порывах разгонится до 15-17 м/с, из-за этого объявлен "желтый уровень" погодной опасности. Несмотря на такой "букет", воздух сумеет прогреться в регионе до +17...+19 градусов, ночью не ниже +10.

Наиболее жарким в истории стал день шестое августа в 2010 году, когда воздух прогрелся до+37,3. А в 1960 году в этот день утром было +6.

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