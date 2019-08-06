До +19 градусов сегодня потеплеет в столице

Влиять сегодня на погоду за окном будет антициклон, поэтому воздух, несмотря на облачность, сможет немного согреться. Такой прогноз сделали в Метеобюро Москвы и области.

Синоптики предполагают, что сегодня дождь возможен кратковременный, временами сильный. Небо чаще будет затянуто облаками, но временами сможет проглядывать солнце. Атмосферное давление сохранится ниже нормы 742 мм рт ст. Ветер в порывах разгонится до 15-17 м/с, из-за этого объявлен "желтый уровень" погодной опасности. Несмотря на такой "букет", воздух сумеет прогреться в регионе до +17...+19 градусов, ночью не ниже +10.

Наиболее жарким в истории стал день шестое августа в 2010 году, когда воздух прогрелся до+37,3. А в 1960 году в этот день утром было +6.