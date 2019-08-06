Новости

На встрече у Лукашенко обсудили подготовку к возведению спортобъектов 14:19
В Ульяновской области за 12 часов выпала 1,5-месячная норма осадков 14:19
В Ростовской области задержали банду оружейников 14:13
Роспотребнадзор запретил купаться на пяти пляжах Севастополя 14:11
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка 14:08
В Сербии пенсионер вырастил усы длиной в 1,4 метра 14:07
Немецкий автобан залило пивом 14:01
США от имени ЕС учат Сербию, как вести себя с Россией 13:57
Число пострадавших при взрывах на складах под Ачинском выросло до 13 13:54
"Локомотив" лишился Эдера на три недели 13:49
В Симферополе определят подрядчика сноса ТЦ "Куб" 13:47
Видео: уличный гонщик разбил 11 машин на 80 млн рублей 13:46
Видео: Бульдог-кинокритик дал "экспертную" оценку трейлеру фильма "Оно-2" 13:44
Хуснуллин: Пассажиры поедут на МЦД-1 и МЦД-2 до Нового года 13:42
Ко Дню строителя в Москве ввели в эксплуатацию рекордный объем недвижимости 13:33
Контролировать вывоз мусора в Москве сможет единый оператор 13:33
В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко 13:31
На Урале прошли стрелковые испытания "Маркера" 13:30
В Петербурге дали квартиру семье, в которой родилась четверня 13:26
В Челябинске отремонтируют проезды к социальным объектам 13:10
В Красноярске на вербовщиков в "Свидетели Иеговы" завели дело 13:04
Эксперт раскрыл секрет выращивания бескосточковых арбузов 13:03
Lada может не спешить с выпуском Xray Sport 13:01
Водители в Москве и области смогут оформить ДТП через мобильное приложение 12:59
На Кубани в ДТП два человека погибли и четверо ранены 12:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
06.08.2019 13:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Контролировать вывоз мусора в Москве сможет единый оператор

Текст: Ирина Огилько

Сейчас на территории Москвы работает пять крупных региональных операторов по вывозу мусора, на каждый из них приходится по два округа. К 2022 году власти города проведут тендер на выбор единого регионального оператора по вывозу мусора из столицы. Об этом сообщил департамент жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Согласно федеральному закону, в Москве, как и в других субъектах страны, с 1 января 2022 года должен появиться единый региональный оператор, а для города рассчитан комплексный тариф за вывоз мусора. Власти города не исключат, что новый единый оператор будет координировать работу всех существующих мусоровывозящих компаний-операторов, а также ряд небольших фирм, занимающихся вывозом отходов из социального сектора, объектов бизнеса и других, в основном работающих в ТиНАО. Ведь у большинства компаний государственные контракты на эту работы рассчитаны сроком на 10-15 лет.

Фото: Сергей Бабкин/РГ
Что москвичи выбрасывают в мусор

Как прокомментировали "РГ" в компании "ЭкоЛайн", занимающейся вывозом и переработкой мусора из Центрального и Северного округа Москвы, пока нет самого тендера и условий участия, мы не можем прогнозировать стратегию компании в отношении данного вопроса.

Напомним, что по данным департамента ЖКХ Москвы, город вырабатывает около 8 млн тонн коммунальных отходов в год. При этом пять крупных операторов вывозят около 2,55 млн тонн мусора в год в жилого фонда. Остальной объем отходов производят строители, система здравоохранения, промышленные предприятия и прочее. Как рассказали "РГ" в компании ЭкоЛайн, вывозящей мусор из Центрального и Северного округов города, в год они вывозят около 700 тысяч тонн твердых бытовых отходов, из этого числа лишь 8-10 процентов идет в переработку. Низкий процент выработки обусловлен присутствием пищевых и жидких отходов, которые делают вторсырье непригодным для дальнейшей переработки. С переходом на раздельный сбор мусора в городе с 1 января 2020 года, количество перерабатываемых отходов должно вырасти. К слову, на сегодняшний день, в городе оборудованы контейнерами для раздельного сбора мусора пять тысяч площадок.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал США к переговорам по стратегической стабильности
Число пострадавших при взрывах на складах под Ачинском выросло до 13
Минэкономразвития не поддержало идею продавать алкоголь с 21 года
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине