Контролировать вывоз мусора в Москве сможет единый оператор

Сейчас на территории Москвы работает пять крупных региональных операторов по вывозу мусора, на каждый из них приходится по два округа. К 2022 году власти города проведут тендер на выбор единого регионального оператора по вывозу мусора из столицы. Об этом сообщил департамент жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Согласно федеральному закону, в Москве, как и в других субъектах страны, с 1 января 2022 года должен появиться единый региональный оператор, а для города рассчитан комплексный тариф за вывоз мусора. Власти города не исключат, что новый единый оператор будет координировать работу всех существующих мусоровывозящих компаний-операторов, а также ряд небольших фирм, занимающихся вывозом отходов из социального сектора, объектов бизнеса и других, в основном работающих в ТиНАО. Ведь у большинства компаний государственные контракты на эту работы рассчитаны сроком на 10-15 лет.

Как прокомментировали "РГ" в компании "ЭкоЛайн", занимающейся вывозом и переработкой мусора из Центрального и Северного округа Москвы, пока нет самого тендера и условий участия, мы не можем прогнозировать стратегию компании в отношении данного вопроса.

Напомним, что по данным департамента ЖКХ Москвы, город вырабатывает около 8 млн тонн коммунальных отходов в год. При этом пять крупных операторов вывозят около 2,55 млн тонн мусора в год в жилого фонда. Остальной объем отходов производят строители, система здравоохранения, промышленные предприятия и прочее. Как рассказали "РГ" в компании ЭкоЛайн, вывозящей мусор из Центрального и Северного округов города, в год они вывозят около 700 тысяч тонн твердых бытовых отходов, из этого числа лишь 8-10 процентов идет в переработку. Низкий процент выработки обусловлен присутствием пищевых и жидких отходов, которые делают вторсырье непригодным для дальнейшей переработки. С переходом на раздельный сбор мусора в городе с 1 января 2020 года, количество перерабатываемых отходов должно вырасти. К слову, на сегодняшний день, в городе оборудованы контейнерами для раздельного сбора мусора пять тысяч площадок.