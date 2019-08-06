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06.08.2019,  
15:57
Текст:  Сергей Птичкин

На танковом биатлоне возникла странная интрига

На танковом биатлоне, который проходит в рамках Международных игр "АрМИ-2019" на полигоне в Алабино, возникла весьма странная интрига. Касается она распределения призовых мест среди женских экипажей.
Фото: Сергей Птичкин Фото: Сергей Птичкин
Фото: Сергей Птичкин

Свое мастерство танкистки, выступавшие на газотурбинных Т-80УЕ-1, продемонстрировали в день открытия игр - 3 августа. Их очень аккуратное и в то же время стремительное прохождение всех этапов индивидуальной гонки вызвало самую положительную реакцию тысяч зрителей, находившихся в тот день на полигоне.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Было объявлено, что заезд, который все видели, финальный недавно прошедших всеармейских соревнований. И победители среди женщин будут объявлены наряду с победителями в основном конкурсе "Танковый биатлон".

Впрочем, победители определились сразу и визуально. Все экипажи поразили по две мишени, изображавшие танки на различной дистанции. У каждой по одному промаху. При стрельбе из пулеметов все цели всеми экипажами были поражены с первых же выстрелов.

Скоростную трассу, брод, гребенку, колейный мост и другие препятствия Т-80УЕ-1 и их экипажи прошли без замечаний.

Когда танки пришли к финишу, на табло было зафиксировано время.

Танк лейтенанта Барановой прошел трассу за 16 минут 43 секунды, сержанта Альбины Трофиловой за 16 минут 53 секунды, ефрейтора Анны Корчагиной за 17 минут 42 секунды.

Фото: Сергей Птичкин

Таким образом, в индивидуальной гонке победил офицерский экипаж Кантемировской дивизии - командир Анастасия Баранова. На втором месте сборный экипаж - командир Альбина Трофилова, на третьем экипаж, представлявший учебный центр в Коврове - командир Анна Корчагина.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Все логично и справедливо. И то, что победил экипаж лейтенанта Барановой, в своей понедельничной публикации отметил "Московский комсомолец". Стоит повторить, это было очевидно всем, кто присутствовал на полигоне или следил за биатлоном по телевизору.

И вдруг на сайте "Танкового биатлона" публикуются официальные итоги заезда женских экипажей, которые вызывают полное недоумение.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Согласно им, на первом месте экипаж ефрейтора Анны Корчагиной с непонятно откуда взявшимся временем 16 минут 08 секунд. Более того, показано, что этим танком были поражены все мишени. Но все же видели промах! На втором месте танкистки-кантемировцы со временем уже 16 минут 47 секунд. Откуда лишние четыре секунды? Это не мелочь, в соревнованиях роль иногда играют сотые доли секунды. На третьем танк сержанта Альбины Трофиловой со временем 17 минут 53 секунды, хотя в реальности было 16 минут 56 секунд.

Если это не подтасовка реальных результатов, то что тогда? Зачем и с какой целью это было сделано? Впрочем, все команды имеют право на апелляцию. Но воспользуются ли этим правом женщины-танкистки? Что-то мне подсказывает, что вряд ли.

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