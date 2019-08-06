Новости

Шарапова стала седьмой в списке самых высокооплачиваемых спортсменок года 21:16
S&P оценило влияние новых санкций США на кредитоспособность России 21:10
Брак Никиты и Екатерины Белых будет расторгнут в сентябре 20:58
Путин надеется на демократичность выборов президента Абхазии 20:55
Японского посла вызвали в МИД России из-за Южных Курил 20:51
Продлены аресты по делу о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ 20:26
В России отзывают кроссоверы Audi Q5 20:24
В США появится крупнейший издатель ежедневных газет 20:20
Путин получит тигренка в подарок от мальчика из Тулуна 19:54
Бывших чиновников Порошенко заподозрили в краже 5,8 миллиона долларов 19:50
Росстат оценил рост цен в июле 19:50
Убийцам калужской студентки дали по 19 лет колонии строгого режима 19:40
У задержанных на несанкционированной акции в Москве нашли миллионные долги 19:36
Стали известны дата и место прощания и похорон композитора Березина 19:30
СМИ опубликовали прощальное письмо посла США в Москве 19:28
Сергей Родионов вернулся на пост президента академии ФК "Спартак" 19:23
Toyota хочет захватить рынок электромобилей в Европе 19:15
В Испании начали штрафовать нарушителей ПДД по снимкам с беспилотников 19:03
Жена Никиты Белых подала на развод 19:03
В Петербурге из горящего кондитерского цеха вывели 40 человек 18:35
Звезда сериала "Кухня" Джан Бадмаев задержан за вооруженное нападение 18:35
Сделанные из стали "Титаника" часы проданы с молотка за $8,7 тыс 18:32
Москву накроют ливни и ураганный ветер 18:17
Богатейшие люди мира потеряли почти 120 млрд долларов за день 18:15
Кандидат в Мосгордуму Екатерина Игнатова отзывает свою жалобу в ЦИК 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
06.08.2019 19:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убийцам калужской студентки дали по 19 лет колонии строгого режима

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калужской области двум братьям вынесен приговор за изнасилование и убийство девушки. Преступление было совершено три года назад. Резонансное дело расследовали специалисты Главного следственного управления СК РФ.

Как сообщается на сайте ведомства, в 2016 году на окраине города Обниска было найдено тело 19-летней студентки. Найти преступников по горячим следам не удалось.

В Костроме насильник и убийца получил 23 года строгого режима

В ходе расследования были вычислены подозреваемые - два брата, являвшиеся местными жителями. На допросах они частично признали вину и рассказали подробности совершенного преступления.

Следствием и судом установлено, что поздним вечером 22 апреля 2016 года братья напали на девушку, возвращавшуюся в студенческое общежитие в Обнинске. Один из братьев ее изнасиловал, потом мужчины жестоко убили студентку. Чтобы скрыть преступление, они перенесли тело в лес.

Суд признал обоих подсудимых виновными в убийстве и разбое (часть 5 статьи 105 и часть 4 статьи 162 УК РФ), также доказана вина одного из них в изнасиловании (часть 1 статьи 131 УК РФ). Решением суда братья приговорены к 19 годам лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Пострадавшее жилье в Иркутской области будет восстановлено
Патрушев: США пытаются добиться доминирования в любой точке мира
В Совфеде объяснили высказывание генсека НАТО о Крыме
Японского посла вызвали в МИД России из-за Южных Курил
Богатейшие люди мира потеряли почти 120 млрд долларов за день