Убийцам калужской студентки дали по 19 лет колонии строгого режима

В Калужской области двум братьям вынесен приговор за изнасилование и убийство девушки. Преступление было совершено три года назад. Резонансное дело расследовали специалисты Главного следственного управления СК РФ.

Как сообщается на сайте ведомства, в 2016 году на окраине города Обниска было найдено тело 19-летней студентки. Найти преступников по горячим следам не удалось.

В ходе расследования были вычислены подозреваемые - два брата, являвшиеся местными жителями. На допросах они частично признали вину и рассказали подробности совершенного преступления.

Следствием и судом установлено, что поздним вечером 22 апреля 2016 года братья напали на девушку, возвращавшуюся в студенческое общежитие в Обнинске. Один из братьев ее изнасиловал, потом мужчины жестоко убили студентку. Чтобы скрыть преступление, они перенесли тело в лес.

Суд признал обоих подсудимых виновными в убийстве и разбое (часть 5 статьи 105 и часть 4 статьи 162 УК РФ), также доказана вина одного из них в изнасиловании (часть 1 статьи 131 УК РФ). Решением суда братья приговорены к 19 годам лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии строго режима.