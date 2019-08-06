Москву накроют ливни и ураганный ветер

В среду в Москве сохранится "оранжевый" уровень погодной опасности. А в пятницу в столичном регионе будет бушевать стихия. Такой прогноз сделали в Гидрометцентре России.

По данным метеорологов, в четверг в регионе потеплеет выше климатической нормы, так столбик термометра достигнет отметки +24 градусов. Но начнутся дожди, временами сильные и с грозой. А в ночь на пятницу в регион обрушится настоящая стихия, порывы западного ветра смогут достигать 20-22 метров в секунду. Не исключено, что в это время МЧС по Москве объявит штормовое предупреждение. Днем в пятницу дожди продолжатся и, по данным метеорологов, выпасть сможет до 10-15 мм осадков, а ветер стихнет до 17-20 м/с.

Как поясняют метеорологи, сильные ветры сопровождают уходящий циклон, поэтому ветреная погода будет во многих регионах страны. Гидрометцентр предупреждает, что скорость ветра 18-20 м/с ожидается в Приморском крае и Якутии, в Хакасии и Татарстане, а также в Томской, Новосибирской, Иркутской и Тверской областях.