Водители в Москве и области смогут оформить ДТП через мобильное приложение

Автомобилисты из четырех регионов России смогут оформлять мелкие ДТП с помощью мобильного приложения, сообщает газета "Подмосковье сегодня".

Помимо жителей Москвы и Подмосковья приложением смогут пользоваться автомобилисты из Северной столицы и Ленинградской области. Новый софт называется "Помощник ОСАГО". С его помощью можно будет оформлять ДТП по европротоколу, используя смартфон.

Одному из участников аварии требуется сфотографировать повреждения, описать схему ДТП, указать контактные данные. Далее приложение само сформирует черновик заявления. Его уже должен утвердить второй участник ДТП через портал госуслуг (приложение будет с ним интегрировано). Отмечается, что вся процедура займет 10 минут.

Как сообщается в статье, подготовку к запуску приложения координирует Российский союз автостраховщиков (РСА), а его разработкой занимается Банк России. Скачать новый софт можно будет в AppStore и Google Play. Предварительный срок запуска - 1 ноября текущего года.