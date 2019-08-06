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06.08.2019 10:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-глава аэропорта Якутска осужден за взятки "на благородные цели"

Текст: Юлия Гарднер

Якутский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору международного аэропорта "Якутск" Николаю Местникову за крупные взятки.

В Якутске фигурантам дела о крупной взятке смягчили меру пресечения

Он приговорен к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в десять миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Установлено, что с сентября 2014-го по июнь 2018 года предприниматели, которые занимались упаковкой багажа и уборкой в воздушной гавани, передали Местникову 27 миллионов рублей. За это он продлевал с ними договоры аренды.

Однако сам осужденный виновным себя не признал. Он отметил, что тратил деньги "на благородные цели": протезирование зубов сотрудников предприятия, ремонт подъездов и другое.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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