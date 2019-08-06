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06.08.2019 17:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минздрав Оренбуржья прокомментировал скандал с врачом без шпателя

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Минздрав Оренбуржья прокомментировал скандал вокруг появившегося в Сети видеоролика, в котором жительница областного центра - не пустила к ребенку врача, явившуюся на вызов без бахил и медицинского шпателя. Молодая мама отправила медика обратно, а потом выложила запись беседы с педиатром в одном из городских пабликов в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: iStock
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"Педиатр с детской поликлиники. Посмотрите на нее. Это просто ужас. Я по другому не могу это назвать. Приехала осмотреть ребенка нет шпателя, бахил. Справку не дала, разговаривала просто по хамски, ребенок остался с температурой. Обратите на это внимание", - такими словами сопроводила видеозапись автор ролика (орфография сохранена - прим.авт.).

В кадре медик, прибывшая осмотреть ребенка, просит у родительницы ложку - поскольку шпателя у нее при себе не оказалось. В ответ та заявляет, что ложки у нее нет, и несколько раз задает медику вопрос "Для чего вы сюда приехали?", а затем требует еще и справку для мужа. В итоге врач уезжает в поликлинику за шпателем.

Ролик вызвал широкий общественный резонанс - однако вовсе не такой, на который рассчитывала автор. Большинство пользователей поддержало медика, упрекнув молодую мать: "Я бы на месте педиатра подала на вас в суд".

Во вторник инцидент прокомментировало министерство здравоохранения Оренбургской области.

Фото: iStock
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- Согласно порядку оказания медицинской помощи на дому, в укладке врача-педиатра должны быть шпатели. Но обстоятельства бывают разные, в данном случае врач недооценила количество активов в этот день, и шпатели закончились. Не считаю ситуацию критичной, поскольку чистая ложка вполне может заменить шпатель, так как ложка - предмет индивидуального пользования, - заявила по этому поводу и.о. главы регионального минздрава Татьяна Савинова. - К сожалению, мама ребенка отказала врачу предоставить ложку для осмотра, что явилось причиной конфликта. Считаю, что доктор адекватно вышла из сложившейся ситуации, не ответив на конфликтное поведение мамы, предложив сходить за шпателем в поликлинику и вернуться для продолжения осмотра.

По словам Савиновой, мать ребенка согласилась с этим, но после ухода доктора позвонила заведующей поликлиникой и в ультимативной форме отказалась от повторного осмотра этим педиатром. Заведующая была вынуждена прислать другого врача, который в тот же день провел осмотр маленького пациента на дому.

- Действия врача-педиатра и заведующей поликлиникой считаю адекватными при сложившихся обстоятельствах. Обращаюсь к родителям с просьбой быть конструктивнее, поскольку у педиатров и у родителей одна цель - здоровье детей, - резюмировала чиновница.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область РГ-Видео
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