В Саратове строители уронили с крыши болгарку на голову ребенку

В Саратове строители, ремонтировавшие крышу школы-интерната в Заводском районе города, уронили болгарку на двухлетнюю девочку.

Как сообщает областное управление СК, инцидент произошел 2 августа на улице Пролетарской.

Мимо двухэтажной школы - интерната № 6 проходила женщина с двухлетней девочкой, которая ехала на трехколесном велосипеде. В это момент рабочие общества с ограниченной ответственностью, ремонтировавшие крышу учебного заведения, ухитрились уронить болгарку прямо на голову ребенку. Девочку с тяжелой травмой доставили в больницу.

- По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ведомства.