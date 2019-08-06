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06.08.2019 11:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский перинатальный центр сдадут раньше срока

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Реконструкция областного перинатального центра идет с опережением графика. Как отметил губернатор Андрей Травников на выездном совещании, при сохранении столь высоких темпов объект может быть сдан на несколько месяцев раньше установленных сроков.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Правительство Новосибирской области
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- Проект понятен, обозначенные сроки реальны, в 2021 году перинатальный центр будет введен в эксплуатацию, - подчеркнул Андрей Травников.

Глава региона отметил, что новые площади, оборудование позволят разгрузить ныне существующие отделения, работающие в стесненных условиях в течение последних пяти лет, переформатировать работу всего больничного комплекса и сделать ее более эффективной.

По словам министра строительства региона Ивана Шмидта, в сентябре строители планируют пустить тепло, подключить объект к канализационным и водопроводным сетям.

Сейчас, по данным подрядной организации - "Бердского строительного треста" (БСТ), в работах задействовано двести строителей. На здании установлено большинство окон и межкомнатных перегородок, рабочие делают стяжку пола и штукатурят стены. Также подрядчик в ближайшее время проведет работы по благоустройству территорий - у здания перинатального центра будет высажена липовая аллея.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что строительство перинатального центра началось в 2013 году, но в 2014-м объект был "заморожен" из-за трудностей с финансированием. Завершение строительства перинатального центра губернатор Андрей Травников назвал в числе приоритетных направлений работы правительства области.

Справка

Реконструкция важного для региона объекта идет в рамках госпрограммы, направленной на развитие здравоохранения. В мае 2019 года заключен госконтракт с БСТ на выполнение подрядных работ на общую сумму 499 миллионов рублей. Средства выделены из областного и федерального бюджетов. Всего на реконструкцию и оснащение перинатального центра Новосибирской области направят более 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
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