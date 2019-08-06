Из Магаса в Мекку вылетели более тысячи паломников

Ингушетия отправила в Саудовскую Аравию пять групп паломников. Первые две в количестве 350 человек вылетели в прошлую среду, традиционно из аэропорта "Магас".

Оттуда же отправились в Мекку на следующий день остальные паломники - тремя рейсами "Магас - Джидда". По словам председателя республиканского комитета по хаджу Ахмеда Теркакиева, к местным верующим присоединились и жители соседних регионов.

Квота Ингушетии на хадж в этом году составила 1400 человек. Желающих совершить его оказалось достаточно, несмотря на рост стоимости путевки, цена которой увеличилась, по сравнению с прошлым годом, примерно на 200 долларов. В том году она стоила 3100 долларов, в стоимость путевки, как правило, не входят расходы на питание и такси. Из аэропорта "Магас" верующих проводили в путь представители регионального правительства и администрации главы Ингушетии.

Из Джидды паломники доедут на специально заказанных для них автобусах к святым местам. В поездке их сопровождают представители духовенства республики. До вылета с желающими совершить хадж были проведены религиозные семинары, им сделана необходимая вакцинация.