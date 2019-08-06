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06.08.2019 10:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Текст: Алена Ларина (Магас)

Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки. Об этом сообщили в НИИ детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

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Ребенка подготовили к предстоящей операции.

- Сегодня угрозы ампутации левой руки нет. Ожоги, которые были на ягодицах, полностью зажили. Но проблема с правой рукой. Решился вопрос о необходимости ампутации, - рассказал Леонид Рошаль.

По его словам, был проведен врачебный консилиум, в котором приняли участие не только сотрудники НИИ, но и главный внештатный детский травматолог-ортопед Москвы Дмитрий Выборнов, ведущий специалист отделения сосудистой хирургии института Вишневского Андрей Зотиков, а также врачи из Ингушетии, в том числе заместитель министра здравоохранения региона Зураб Маршани, главврач детской республиканской больницы Магомед Балаев и другие специалисты.

Для проведения операции необходимо было оформить опекунство над девочкой, так как по закону родители или опекун должен дать согласие на хирургическое вмешательство. Эту роль взяла на себя детский омбудсмен по Ингушетии Зарема Чахкиева, которая и ранее много времени находилась с ребенком в больнице. После выписки из больницы девочке найдут приемную семью.

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Медицинский консилиум наметил дальнейшие этапы лечения маленькой пациентки. Прежде всего, это удаление всех погибших тканей руки, медики борются за каждый ее сантиметр. В дальнейшем будет вестись наблюдение за раной, чтобы по возможности сохранить суставы.

Как рассказали в НИИ, кровообращение было нарушено в верхней трети плеча правой руки ребенка, предплечье, нижней половине плеча и кисти. В результате комплексного лечения удалось сохранить ткани всего правого плеча и частично верхней трети предплечья, что в будущем даст возможность протезировать конечность.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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