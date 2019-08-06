В Ленобласти водитель иномарки сбил на газоне бабушку с внучкой

В Ленинградской области сотрудники ГИБДД Всеволожского района задержали водителя Renault Logan, который по невыясненным пока обстоятельствам не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел на газон возле жилого дома и сбил трехлетнюю девочку и ее 60-летнюю бабушку.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, женщина и ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии.

Наезд произошел в поселке Щеглово в зоне новостроек. Бабушка и внучка находились возле дома рядом с газоном. Неожиданно они увидели, как на них несется иномарка. Пенсионерка схватила внучку и попыталась убежать, но не успела: машина сбила женщину, та упала на капот. Основной удар приняла на себя девочка.

Водитель после случившегося не остановился, а развернулся и поехал дальше. В скором времени мужчину задержали.

По данным УГИБДД, по результатам проведенного освидетельствования водитель был трезв.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняет полиция.