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06.08.2019 11:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержали еще одного болельщика, напавшего на омоновца

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург )

Получило развитие расследование преступления, происшедшего в Петербурге во время футбольного матча между командами "Зенит" и "Краснодар". Силовиками сегодня был задержан второй предполагаемый участник столкновения с сотрудниками ОМОНа, находившимися при исполнении своих должностных обязанностей.

В Петербурге подозреваемый в нападении на кондуктора сдался полиции

По информации, опубликованной на сайте Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, задержанным является петербуржец 1991 года рождения, который, находясь на трибуне стадиона, умышленно ударил бойца батальона ОМОН, обеспечивавшего соблюдение правопорядка во время футбольного поединка. В результате нападения у стража порядка были диагностированы сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма, сочетанная с переломом черепных костей.

Следователи вменяют задержанному применение насилия в отношении представителя органов власти и нанесение вреда, представляющего опасность для здоровья. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до десяти лет. Следствие будет настаивать на заключении задержанного под стражу.

Напомним, что накануне сотрудниками Следственного комитета был задержан еще один житель Санкт-Петербурга, ударивший другого сотрудника ОМОН на этом же матче. Им оказался мужчина 1994 года рождения, дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ, в которой речь идет о применении насилия в отношении представителя органа власти, не опасного для его жизни и здоровья. В этом случае наказание колеблется от штрафа в размере двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

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