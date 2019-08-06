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06.08.2019 14:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области задержали банду оружейников

Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)

Сотрудники правоохранительных органов задержали безработных, которые подозреваются в изготовлении и незаконном обороте оружия.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, были задержаны три человека, причем один из них уже был осужден за совершение аналогичного преступления.

В Ростове расстреляли мужчину из травматического оружия

"По имеющейся информации, мужчина изготавливал огнестрельное оружие и вместе с двумя соучастниками сбывал его на территории Ростовской области", - уточнила Ирина Волк.

Также сообщается, что при обыске один из задержанных выбросил оружие с балкона, надеясь таким образом избавиться от вещдоков.

В ведомстве отметили, что полицейские изъяли у злоумышленников три кустарных пистолета, большое количество составных частей для огнестрельного оружия и боеприпасы различного калибра.

Сейчас подозреваемые заключены под стражу, возбуждено уголовное дело.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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