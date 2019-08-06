В Ростовской области задержали банду оружейников

Сотрудники правоохранительных органов задержали безработных, которые подозреваются в изготовлении и незаконном обороте оружия.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, были задержаны три человека, причем один из них уже был осужден за совершение аналогичного преступления.

"По имеющейся информации, мужчина изготавливал огнестрельное оружие и вместе с двумя соучастниками сбывал его на территории Ростовской области", - уточнила Ирина Волк.

Также сообщается, что при обыске один из задержанных выбросил оружие с балкона, надеясь таким образом избавиться от вещдоков.

В ведомстве отметили, что полицейские изъяли у злоумышленников три кустарных пистолета, большое количество составных частей для огнестрельного оружия и боеприпасы различного калибра.

Сейчас подозреваемые заключены под стражу, возбуждено уголовное дело.