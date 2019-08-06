В Севастополе арестовали ресторатора из Сербии по запросу Интерпола

Ленинский районный суд Севастополя отправил под стражу гражданина Сербии Славиша Карабашевича, который находился в международном розыске по линии Интерпола. Его готовят к экстрадиции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

- Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил ходатайство прокурора района об избрании Карабашевичу меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 дней (по 11 сентября включительно) для выдачи компетентным органам Республики Сербия, - сказано в сообщении.

Отмечается, что суд сербского города Пожаревац 22 декабря 2017 года признал Славиша Карабашевича виновным в совершении убийства. Приговор вступил в силу. Карабашевич был объявлен в международный розыск.

Постановление об аресте пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение трех суток.

Известно, что Карабашевич с женой живут в Севастополе с 2007 года, ему принадлежит сеть ресторанов сербской кухни Le Slavish.