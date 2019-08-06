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06.08.2019 08:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Где предпочитают отдыхать уральцы летом

Текст: Татьяна Воробьева

В екатеринбургском аэропорту Кольцово проанализировали популярность тех или иных рейсов и выяснили, куда чаще всего летают этим летом уральцы. "Особенностью текущего сезона стал существенный рост на отечественных курортных направлениях", - сообщил директор по стратегическим коммуникациям Андрей Клименских.

Фото: iStock
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В пятерку самых популярных маршрутов вошли Анталья, Сочи, Симферополь, Анапа и Ларнака. Вне конкуренции по-прежнему Турция: в июне и июле в Анталью, Даламан и Бодрум отправились почти 230 тысяч пассажиров.

Что касается наших черноморских курортов, то их популярность среди уральцев этим летом выросла более чем на треть: 233 тысяч человек предпочли российское побережье.

"При этом, - отмечают в Кольцово, - пассажиропоток растет практически на всех южных направлениях: Симферополь (52 процента), Сочи (33 процента), Геленджик (21 процент), Минводы (124 процента)".

Кстати

В июне и июле 575 тысяч пассажиров вылетели из Екатеринбурга на российские и зарубежные курорты (рост к показателю прошлого года составил 5 процентов).

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