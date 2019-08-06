В Челябинской области загорелась электричка

На Южном Урале загорелся электропоезд сообщением Челябинск - Бишкиль. К счастью, пожар начался после прибытия на конечную станцию, когда пассажиры уже покинули поезд.

- Сообщение о возгорании в тамбуре электропоезда поступило сегодня в 11.56, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. - Поездная бригада из шести работников железной дороги самостоятельно эвакуировались еще до прибытия пожарной охраны.

Уже через 20 минут после обнаружения пожара его удалось локализовать на площади 10 квадратных метров. А в 12.45 огонь был полностью потушен.

На движение поездов происшествие не повлияло. Причины возгорания устанавливаются, отметили в ГУ МЧС.