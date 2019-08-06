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06.08.2019 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В челябинском супермаркете обрушились перекрытия

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске организована доследственная проверка по факту обрушения перекрытий в супермаркете  одной из крупных торговых сетей. К счастью, инцидент произошел под вечер, и обошлось без пострадавших, сообщили в следственном управлении СК региона.

В свердловском селе загорелась и обрушилась кровля магазина

- Вчера в помещении одного из магазинов в Курчатовском районе Челябинска произошло обрушение плиты перекрытия, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Сотрудники спасательных служб экстренно эвакуировали 30 посетителей и сотрудников торговой сети. Травм и повреждений они не получили.

В ходе расследования предстоит проверить соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ (часть 1 статьи 216 УК РФ), в том числе дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, осуществлявших контроль за строительством и эксплуатацией здания, отметили в СК региона.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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