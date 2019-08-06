В челябинском супермаркете обрушились перекрытия

В Челябинске организована доследственная проверка по факту обрушения перекрытий в супермаркете одной из крупных торговых сетей. К счастью, инцидент произошел под вечер, и обошлось без пострадавших, сообщили в следственном управлении СК региона.

- Вчера в помещении одного из магазинов в Курчатовском районе Челябинска произошло обрушение плиты перекрытия, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Сотрудники спасательных служб экстренно эвакуировали 30 посетителей и сотрудников торговой сети. Травм и повреждений они не получили.

В ходе расследования предстоит проверить соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ (часть 1 статьи 216 УК РФ), в том числе дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, осуществлявших контроль за строительством и эксплуатацией здания, отметили в СК региона.