В Югре экс-пристава заподозрили в создании видимости работы

В Ханты-Мансийске бывший руководитель отдела управления ФССП стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Выражалось это, по версии следствия, в том, что она не выполняла свои обязанности, а лишь изображала бурную деятельность.

"В 2017 году, чтобы уменьшить объем задач отдела и создать видимость работы, подозреваемая не зарегистрировала 214 судебных исполнительных документов о взыскании штрафов по административным делам", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Югры.

Из-за того, что сделала чиновница, был пропущен двухгодичный срок, в рамках которого можно взыскать штрафы. Государственная казна, таким образом, недополучила более четырех миллионов рублей, а нарушители остались безнаказанными.

По материалам регионального управления ФССП и прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.