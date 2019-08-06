В Салехарде пенсионерка погибла при пожаре в социальном доме

Сегодня ночью загорелась пятиэтажка на улице Губкина в Салехарде. "Спасатели вывели из здания три десятка человек (в том числе - троих детей)", - передает пресс-служба главка МЧС ЯНАО.

В экстренные службы о возгорании сообщили в начале второго ночи очевидцы. Через считанные минуты пожарные подразделения прибыли на место: полыхала квартира на первом этаже.

Загоревшийся дом относится к социальному жилью, здесь обитают одинокие старики, инвалид, которые могут частично обслуживать себя сами.

При проверке помещения, где начался пожар, в прихожей нашли пожилую женщину.

"Пенсионерку 1937 года рождения с признаками отравления угарным газом доставили в больницу. Несмотря на помощь врачей, она скончалась", - сообщили в региональном Следственном комитете.

Меньше чем за полчаса пожар был ликвидирован. Причина и ущерб устанавливаются. По результатам начавшейся доследственной проверки будет принято процессуальное решение.