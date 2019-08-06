Renault Duster получил камеру GoPro и дополнительные фары

Под конец своего жизненного цикла кроссовер Renault Duster обзавёлся новой специверсией под недвусмысленным названием GoPro, главной особенностью которой является появление новой светотехники и одноимённой экшн-камеры.

Водонепроницаемая GoPro 7 Hero установлена на внутренней стороне лобового стекла, умеет работать по Bluetooth, понимает голосовые команды, поддерживает замедленную съёмку и съёмку в разрешении 4k. Duster GoPro также получил пакет Outsider, в который входит другой передний бампер со встроенными фарами. В состав комплектации Duster GoPro Edition дополнительно входит мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным экраном и камера заднего вида.

Кроссовер на переднем приводе можно купить с бензиновым двигателем 1.6 литра мощностью 118 л.с. (на этаноле отдача вырастает до 120 л.с.), который сагрегатирован с вариатором. Также Duster GoPro доступен с системой полного привода и двухлитровым мотором мощностью 143 л.с. (на этаноле - 148 л.с.), работающим в паре с 6-ступенчатой МКП.

Напомним, в Бразилии Renault Duster, как и в России, является старожилом модельного ряда. Видимо, второе поколение модели пока ещё не готово к выходу на рынок, поэтому в Renault стараются подстегнуть интерес к кроссоверу за счёт спецверсий.

В России Renault Duster можно купить начиная от 719 000 рублей. Для него доступны бензиновые двигатели мощностью 114 и 143 л.с., а также 109-сильный дизель. В зависимости от привода и выбранного мотора кроссовер оснащается 5- или 6-ступенчатой МКП или 4-диапазонным "автоматом".