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06.08.2019 19:50
Рубрика: Экономика

Росстат оценил рост цен в июле

Текст: Игорь Зубков

За июль потребительские цены выросли на 0,2%, с начала года - на 2,7%, сообщил Росстат. Годовые темпы роста цен продолжили замедляться: в июле они составили 4,6% против 4,7% в июне. В последнюю отчетную неделю июля Росстат отметил первую за два года дефляцию (-0,1%) под влиянием поступления на рынок нового урожая.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Цены на капусту за июль снизились на 25,3%, огурцы - на 14,7%, свеклу - на 8,8%, лук репчатый - на 7,9%, картофель - на 6,7%, морковь и бананы - на 4,4%, виноград - на 4%. Сезонное удешевление плодоовощной продукции смягчило скачок цен, вызванный повышением тарифов с 1 июля.

Есть большая вероятность, что по итогам августа будет зафиксирована дефляция 0,1-0,3%, в результате чего годовой показатель опустится до 4,3-4,4%, считает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

"Такой сценарий повысит вероятность еще одного снижения ставки ЦБ уже на сентябрьском заседании", - полагает он.
 

Экономика Товары и цены Правительство Росстат Цены на продукты
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