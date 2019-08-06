Сборник рецептов из "Звездных войн" выйдет осенью

В ноябре для поклонников "Звездных войн" выйдет кулинарная книга. Фанаты франшизы смогут изучить межгалактическую кухню и традиции, а также попытаться повторить некоторые блюда.

Сборник написан от имени персонажа Строно Таггса - бывшего шеф-повара из замка королевы пиратов Маз Канаты (планета Такодана), сообщает The Hollywood Reporter. Он поделился простыми рецептами, которые подойдут и для землян.

Издательство Insight Editions и кинокомпания Disney привлекли к работе над новинкой кулинарного обозревателя Челси Монро-Кассель, уже работавшую над несколькими поваренными книгами на тему фэнтези, а еще создателя комиксов Марка Сумерака, который сотрудничал с Marvel.

Кстати, фанаты разных кинолент часто пытаются повторить интересные рецепты блюд. Например, в Сети можно найти, как приготовить синий суп из кинофильма "Дневник Бриджит Джонс", любимую Шелдоном из "Теории большого взрыва" рисовую лапшу с креветками и даже лимонные тортики из "Игры престолов".