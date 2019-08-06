Северная Корея похитила с помощью хакеров 2 миллиарда долларов

Граждане КНДР осуществили множество кибератак на другие страны и похитили таким образом около двух миллиардов долларов. Деньги пошли на создание оружия массового поражения.

Об этом говорится в докладе, который в Совет Безопасности ООН направили независимые эксперты. Они отметили, что атак на финансовые учреждения было не менее 35, пострадали минимум 17 стран.

В докладе подчеркивается, что Северная Корея "продолжает нарушать санкции ООН, незаконно переправляя грузы с одного судна на другое, а также закупая средства, необходимые для создания ракет".

Госдеп США призвал принять меры в отношении Пхеньяна с целью прекратить "злонамеренную деятельность в сетевом пространстве".