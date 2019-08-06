Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон

Не стало писательницы Тони Моррисон. Лауреат Нобелевской премии по литературе, а также Пулитцеровской премии скончалась после непродолжительной болезни в кругу близких.

Знаменитая американская писательница умерла вечером в понедельник, 5 июля, в одной из больниц Нью-Йорка, сообщает Associated Press. Ей было 88 лет.

Пулитцеровскую премию Тони Моррисон получила в 1988 году за роман "Возлюбленная". А Нобелевской премии по литературе удостоилась немногим позже - в 1993 году, став первой темнокожей писательницей, получившей эту престижную награду.

Тони Моррисон - автор более десяти произведений, в том числе и для детей. Последняя ее книга "Боже, храни мое дитя" вышла в 2015 году. Близкие отмечают, что писательница не оставляла работу даже в самые трудные для нее периоды. Так, смерть сына не помешала ей выпустить в 2012 году свой девятый роман "Дом".