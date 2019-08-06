В "РГ" обсудили, как страховые механизмы могут помочь с горящими лесами

6 августа в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция на тему: "Горящие леса: как могут помочь в решении проблемы страховые механизмы"

В пресс-конференции принимают участие: Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС); Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков (НСА) и Галагуза Николай, член правления Национального союза агростраховщиков (НСА).

Игорь Юргенс

В самом начале своего выступления Игорь Юргенс отметил: "Мы самая большая лесная держава. В России - 20 процентов лесных запасов мира и 40 процентов нетропических лесов, у которых есть своя специфика. В этом году гибель лесов от пожаров увеличилась в два раза по сравнению с пиком 2014 года, который тоже был очень неприятным. В связи с этим мы уже дважды возвращались к вопросу страхования лесов от пожаров. В 2011 году после первой волны Рослесхоз выступил с инициативой страхования леса от пожаров. В 2016 году была инициатива депутата Нилова, который тоже об этом писал, инициировал, какие-то документы стали ходить по федеральным органам исполнительной власти. К сожалению, до законопроекта не дошло. В чем, собственно, проблема, почему в Швеции 95 процентов лесов застраховано, а у нас нет? Дело в том, что есть различные инструменты понукания к этому. Федерального бюджета, безусловно, не хватает. Такие территории, как наша, охватить из федерального бюджета страхованием нельзя, просто не потянет сам бюджет. Одна пятая наших лесов уже в аренде или частных владельцев или государственных учреждений, но в аренде, за которую они отвечают. Вот этих людей можно принудить вмененным страхованием, путем субсидий, как китайцы или другими методами страховать эти взятые ими на свою ответственность земли и лесные угодья".

Что касается сегодняшнего дня и момента, связанного с проведением этой пресс-конференции, то Игорь Юргенс отметил очень тревожные цифры площади пожаров. "Это первое. Второе - есть национальный проект "Экология", который принят в соответствии с указом президента и решением Президиума совета при президенте по стратегическому развитию. Есть паспорт этого национального проекта, на это выделено 25 миллиардов рублей. И один из проектов - это сохранение лесов, который предусматривает возможность регенерации, то есть если вы употребили леса для вырубки или в промышленных целях, то вы должны 60 с лишним процентов той территории, которую вы вырубили, тут же засадить. Национальным проектом предусмотрена 100-процентная регенерация в перспективе. И, кроме того, выделены значительные суммы из госбюджета для того, чтобы делать что-то по сохранению лесов. Есть указание президента и государственная воля".

На этой пресс-конференции ее участники говорили только об одном из аспектов - о лесосбережении в страховании лесных угодий.

И еще один важный факт происхождения пожаров лесов счел возможным затронуть на этой пресс-конференции Игорь Юргенс: "Есть совершенно объективная причина этих пожаров как у нас, так и в Калифорнии, и во Франции, и в Испании и т.д. Это изменение климата. Климат реально изменился, стало теплей, суше, возгорание может происходить совершенно от любой причины, включая молнию и т.д. Российская Федерация присоединилась ко всем международным инструментам, в отличие, скажем, от Америки, которая при Трампе отказалась и вышла из договора по борьбе с изменением климата".

В заключение своего выступления Игорь Юргенс подытожил: "Мы в мейнстриме международной политики в области изменения климата и сохранения всего того, что нам дала планета. Поэтому у нас есть три больших основания, почему мы сегодня собрались и почему мы должны этим заниматься. Первое - это острота ситуации. Второе - инструмент государственный, каким является национальный проект. Третье - наши международные обязательства и желание жить с международным сообществом по законам сохранения планеты в плане борьбы с потеплением".

Корней Биждов

В самом начале выступления Корней Биждов подчеркнул: "Страховое сообщество не ставит своей целью найти такие механизмы, которые бы предотвратили проблему изменения климата и возникновения таких масштабных катастрофических явлений, как пожары в Сибири прямо сейчас, в этом году. Страховые механизмы - это способ нивелирования финансовых последствий такого рода событий. Есть, конечно, инструмент и превентивных мероприятий, но в части страхования лесов, наверное, пока об этом рано говорить. Самая главная цель, которую видит страховое сообщество заключается в том, чтобы создать условия, минимизирующие финансово-экономические последствия от такого рода событий. Лесные пожары - это главный фактор, ведущий к гибели лесов не только в России, но в России особенно: более 50 процентов суммарной площади погибших лесных насаждений погибли именно от пожара".

В ходе своего выступления Корней Биждов привел ряд данных, согласно которым, в 2018-2019 годы наблюдается резкий рост ущерба по площади посевов, по площади лесных насаждений. Такая тенденция ожидаемо будет подтверждаться прежде всего из фактора глобального изменения климата. В 2019 году эта тенденция закрепилась. В 4 регионах уже объявлена чрезвычайная ситуация - это Иркутск, Красноярск, Саха (Якутия) Республика Бурятия. На сегодняшний день общая площадь 7,1 миллионов гектаров пройдено огнем, то есть они находятся в зоне повышенного или реализованного риска.

Говоря о международном опыте страхования лесов Корней Биждов пояснил: "Страхование лесов за рубежом подразделяется условно на развитое страхование - это Северная Европа, где 95 процентов лесных насаждений коммерческого использования, то есть они отданы в аренду и используются для бизнеса, они застрахованы. Такой же вид страхования получил свое развитие в Китае и Чили. И страхование лесов на стадии становления. Здесь основным игроком является государство и его уполномоченные на это органы.".

Развивая свою мысль о том, как должно быть построено страхование лесов в России Корней Биждов подчеркнул, что он говорит, о принципиальной конструкции, которую видит страховое сообщество. "Она основана на предыдущем опыте единичного страхования лесов, которое было у ряда крупных страховых компаний. Как минимум, у четырех крупнейших страховых компаний РФ, они являются членами Национального союза агростраховщиков, есть действующие правила страхования лесов. То есть страхование лесов для страховых компаний не является экзотикой. Это уже проработанный механизм, прописано то, как определяется, считается и т.д. Существует два варианта - страхование только от огня и страхование от перечня поименованных рисков, то есть огонь и другие стихийные бедствия. Существуют варианты определения страховой стоимости. Стоимость утраченной древесины: - это будет, конечно, самый дорогой подход и стоимость древесины, и восстановление лесных насаждений. И, наконец, восстановительная стоимость. Мы предполагаем, что на первом этапе, если будут приняты соответствующие решения, нужно идти по варианту восстановительной стоимости. Хотя это тоже не дешевый вид страхования. Вчера вечером мы получили информацию с места событий: в Иркутской области стоимость восстановительных работ на 1 га составляет более 150 тысяч рублей. Правда, под восстановление здесь имеется ввиду весь цикл работ - и подсадка новых саженцев, и уход до их реального восстановления".

"В международной практике одним из элементов страхования лесов являются очень сильные ассоциации отраслевых лесоводов, то есть тех, кто отвечает за лес. Это аналог наших страховых ассоциаций и именно они являются контрагентом в определении условий, цены страхования, подхода к определению ущерба и т.д. Хороший пример Франция. До 2017 года Франция предоставляла госпомощь при чрезвычайных событиях. Они выделяли средства из бюджета. С 2017 года во Франции прекращено выделение денег из бюджета и расчет идет только на страхование. То есть они осознают, что дальше финансировать это из бюджета невозможно".

"Важный вопрос - кто является страхователем. В первую очередь, это - арендаторы. Здесь действует инструмент вмененного страхования. Он работает исключительно прямо, исключительно понятно. Естественно, государство - лицо уполномоченных органов. По стоимости франшизы мы берем мировую практику - от 15 до 30 процентов".

"Сейчас нет определенной цены страхования лесов. Мы понимаем, что есть ограниченность бюджета и необходимость выделения бюджета на другие последствия этих чрезвычайных ситуаций. Мы исходим из того, что реальная стоимость покрытия страхованием наиболее опасных регионов и округов, о которых мы говорили, в год может колебаться от 2 до 11 миллиардов рублей, в зависимости от условий".

Говоря о дальнейших действиях страхового сообщества Корней Биждов, предложил создание рабочей вневедомственной группы с участием Минфина, Банка России, Рослесхоза, Ассоциации лесопромышленников, и в течение очень короткого времени интенсивно проработать этот вопрос. "Безусловно, здесь ключевую роль будут играть соответствующие комитеты Госдумы и Совета Федерации. Если бы во втором полугодии удалось наладить эту работу мы бы обсудили и согласовали базовые принципы, сбор и анализ статистики. Это все мы бы сделали во втором полугодии 2019 года и в первом полугодии 2020 года. И, может быть, запустили пилотные проекты по аналогии со страхованием жилья в пилотные регионы, такие как в Иркутская область, Красноярский край и Республика Якутия. И дальше уже распространили этот механизм страхования на всю Россию".

Николай Галагуза

В ходе своего выступления Николай Галагуза обратил внимание что страхование лесов носит выраженную социальную направленность. Это такой вид страхования, как, например, страхование опасных производств, как страхование ответственности перевозчиков, как сельхозстрахование и другие виды". "Ведь при пожаре, - как отмечает Николай Галагуза, - гибнет не только древесина, гибнет флора, фауна, экология и здоровье населения. Поэтому введение этого вида страхования сегодня очень назрело. Во-первых, это снимает финансовую нагрузку на бюджет. Как бы дорого ни стоили эти затраты, но это меньше на 2-11 миллиардов, чем те 20 миллиардов, которые сегодня приходится тратить государству на ликвидацию последствий этих пожаров. Страхование стимулирует страхователя по защите рисков. Если страхователь будет предпринимать какие-то меры по защите своих рисков, в том числе лесов, у него будет тариф ниже, чем у тех, кто это не предпринимает. Следовательно, здесь включаются механизмы стимулирования по защите наших лесов".

Обратил внимание журналистов в ходе своего выступления Николай Галагуза и на то, что в России есть очень большая практика. "Когда мы проводили в свое время сельскохозяйственное страхование, - отметил он, - в структуре тарифной ставки специально было заложено отчисление на превентивные или, как мы говорили, предупредительные мероприятия. Это включалось в себестоимость расходов страховщика. И на эти деньги, которые формировали соответствующий фонд, строились пожарные водоемы, пожарные депо, сельскому хозяйству выделялись довольно солидные суммы на борьбу с эпизоотией и т.д. Поэтому мы сегодня могли бы начать хотя бы разговор о возврате к этому".

Говоря о видах страхования, Николай Галагуза остановился на вмененном страховании для арендатора. По его мнению, оно должно быть обязательно включено как составляющая часть того, что в аренду можешь взять только тогда, когда у тебя есть полис, который защищает. "Можно говорить сегодня и об обязательном страховании. Обязательное страхование - это дешевое страхование, поскольку оно распространяется на большие территории, а следовательно эта диверсификация дает возможность более низких тарифов. И мы можем сегодня говорить о таком виде страхования, в котором может участвовать государство как субсидия. Это все равно будет значительно дешевле, в том числе и для бюджета, и эффективно. Мы должны сегодня обозначить такую тему - создание фонда чрезвычайных катастроф. Какие-то отчисления мы знаем по мировой практике, это где-то 1 процент, где-то 2 процента субсидий, которые выделяются государством, они из года в год формируются в бюджет катастроф. И тогда, когда такие чрезвычайные события возникают, этот фонд направляется на ликвидацию этих катастроф. И, безусловно, нельзя не сказать о механизме перестрахования. У нас сегодня есть РНПК очень мощная, сильная перестраховочная компания, которая вкупе с другими страховщиками, могла бы участвовать в перестраховании этих рисков".