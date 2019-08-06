Во Флориде за сутки три человека подверглись нападению акул

Довольно редкий случай зафиксирован в округе Волусия, штат Флорида. В эти выходные немногим более за сутки сразу трое человек подверглись нападению акул, сообщает CNN.

Сначала 20-летняя серфингистка Эмили Комфорт была укушена акулой в левую руку и запястье. Ее доставили в медицинский центр Галифакса в Дейтон-Бич с травмами, которые не угрожали жизни. Через полчаса медицинская помощь была оказана прямо на пляже 21-летнему серфингисту Райли Петровичу, которого хищник укусил за правую ногу. Молодой человек отказался от госпитализации.

Менее чем через 24 часа после первых двух нападений 51-летний Питер Бурбо стоял в воде по колено, когда неожиданно приплывшая на мелководье акула, по его словам, длиною чуть более метра, укусила его в правую ногу. Он сказал, что пнул акулу левой ногой, и она уплыла.

Ученые пока отказываются объяснять, чем вызвано столь агрессивное поведение акул в начале августа. По словам Гэвина Нейлора, директора программы исследований поведения акул во Флоридском музее естественной истории, в районе за причалом на Нью-Смирна-Бич время от времени собирается много акул. Он отметил, что здесь также находятся лучшие места для серфинга.

"Если вы любите заниматься серфингом и занимаетесь им в этом конкретном месте, высока вероятность того, что вы окажетесь в пределах трех-четырех метров от акулы, - сказал Нейлор. - Все серфингисты знают об этом. Они регулярно сообщают о том, что видели акул в этом районе. Хотя это может быть новостью для людей, не занимающихся серфингом, оно широко известно ученым и серфингистам".

Нейлор сказал, что в этом районе иногда можно увидеть акул-молотов и тигровых акул. И, к удивлению многих, по его словам, на мелководье заходят довольно крупные акулы.

Согласно данным организации International Shark Attack File, в округе Волусия зарегистрировано 303 нападения акул - больше всего в Соединенных Штатах - с 1882 года. Вторым в этом списке является округ Бревард, штат Флорида, с 147-ю нападениями.

Из 1441-го подтвержденного случая нападения акул в Соединенных Штатах с 1837 года Флорида доминирует в списке с 828-ю зарегистрированными атаками. Второе место занимают Гавайи с 162-мя нападениями акул.