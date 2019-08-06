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06.08.2019 12:50
Рубрика: Экономика

ВСС предложил обязать арендаторов лесов страховать их

Текст: Юлия Кривошапко
Страховщики предлагают вернуться к вопросу страхования лесов и начать с арендаторов. Сегодня в аренде находится одна пятая лесов. "Если удастся застраховать хотя бы этот минимум, это будет большая подвижка", - заявил на пресс-конференции в "Российской газете" президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Для проработки вопроса страховщики предлагают создать рабочую группу с участием Минфина, ЦБ, Минприроды, Рослесхоза.

Глава Национального союза агростраховщиков Корней Биждов уточнил, что в ближайшее время инициативы будут направлены во все профильные ведомства. В качестве пилотных регионов для проведения эксперимента по страхованию лесов от пожаров могут быть выбраны Иркутская область, Красноярский край, Республика Саха (Якутия), добавил Биждов.

Фото: duma.gov.ru
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Страхование лесов, по словам Игоря Юргенса, позволит не только частично покрыть финансовый ущерб, но и простимулировать арендаторов заранее принимать меры противопожарной безопасности.

Для тех, кто будет вести такую работу, страховка должна стоить дешевле, полагают в ВСС.

"Можно обсуждать два типа страхования лесов. Первый: только от пожара, второй: от пожара и других стихийных бедствий", - пояснил Корней Биждов.

Что касается вариантов определения цены страховки, то есть несколько вариантов: делать расчеты, исходя из стоимости утраченной древесины, стоимости древесины и восстановления насаждений и, наконец, считать по восстановительной стоимости.

"Мы предлагаем на первом этапе пойти по третьему варианту", - сказал президент НСА.

Урегулировать убытки страховщики предлагают с использованием инструмента космомониторинга.

"Современные технологии позволяют определить площадь пожара и площадь гибели лесных насаждений. Имеется статистика Росстата и Рослесхоза о стоимости лесов. Соответственно, выезжать на место, делать замеры необходимости не будет", - пояснил Корней Биждов.

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Лесные пожары начались в России в июле. Самая сложная ситуация сложилась в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Бурятии.

"В 2018-2019 годах площадь лесов, уничтоженных огнем, увеличилась в два раза по сравнению с пиком 2014 года", - озвучил данные Игорь Юргенс.

Тушение пожаров требует существенных средств. По данным Счетной палаты, при распространении пожара на площади 4,1 миллиона гектаров прямой ущерб от пожаров составляет 2,4 миллиарда рублей, расходы на пожаротушение - 6,6 миллиарда рублей. Эта сумма не включает объем средств, которые потребуются на восстановление леса.

Экономика Страхование Экономика Отрасли Ресурсы Лесные пожары
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